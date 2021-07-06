Справа "вагнерівців": ТСК хоче офіційно почути СБУ і Порошенка

Тимчасова слідча комісія Верховної ради 6 липня ухвалила звернутися до СБУ з офіційним запитом, чи мала місце спецоперація щодо затримання Україною російських найманців-"вагнерівців".

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Повідомляється, що кілька присутніх на засіданні ТСК нардепів зазначали, що президент в інтерв’ю на телеканалі "1+1" підтвердив факт спецоперації.

Голова комісії, нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла не взяла це до уваги та наполягла на запиті до СБУ.

За її словами, такий підхід гарантує об’єктивність розслідування.

ТСК також вирішила заслухати Петра Порошенка на наступному засіданні комісії, яке запланували на 16 липня на 14:00.

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Передісторія: 19 травня нардепи не підтримали створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування зриву спецоперації щодо військової компанії Вагнера, водночас обранці схвалили іншу постанову – щодо ТСК для розслідування дій посадовців, які несли загрозу нацбезпеці України.

Петро Порошенко заявив, що наприкінці 2018 року санкціонував проведення спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер".