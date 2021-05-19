Рада провалила створення ТСК у "справі вагнерівців", але підтримала іншу

Нардепи не підтримали створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування зриву спецоперації щодо військової компанії Вагнера, водночас обранці схвалили іншу постанову – щодо ТСК для розслідування дій посадовців, які несли загрозу нацбезпеці України.

Джерело: засідання ВРУ, постанови №5243 та №4105

Деталі: Ініціював постанову щодо ТСК "по вагнерівцям" нардеп від фракції "Голос" Роман Костенко.

У пояснювальній записці документу йдеться, що метою створення ТСК є "перевірка оприлюднених у ЗМІ фактів щодо можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами "приватної військової компанії Вагнера" та нанесення шкоди національним інтересам України".

Водночас, підтримали постанову про створення комісії 97 нардепів, серед них "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина" та "Голос". Не дали голосів за рішення представники фракції "Слуга народу", лише 12 з них натиснули зелену кнопку.

Утримались від голосування 148 нардепів.

Проте нардепи підтримали створення іншої ТСК, постанову щодо якої зареєстрував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він стверджував, що ця ТСК матиме більш широкий предмет для вивчення, зокрема і плівки, на яких фігурує кум Путіна Віктор Медведчук.

На відміну від першої, у постанові Арахамії взагалі не вказуються конкретні випадки, якими буде займатись комісія, як і часові рамки тих подій, які будуть предметом розслідування.

Водночас, у пояснювальній записці йдеться, що необхідністю створення ТСК є аудіозаписи, які "свідчать про співпрацю представників державної влади України з посадовими особами держави-агресора, зокрема щодо схем постачання електроенергії до анексованого Російською Федерацією Криму, питання обміну військовополоненими на тимчасово окупованому Донбасі, отримання прибутку ціною державних інтересів, прав та свобод громадян України".

Офіційно вона носить назву "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України".

До складу цієї комісії увійшли лише 7 представників фракції "Слуга народу" та по одному нардепу від "Довіри" та "За майбутнє". Головою ТСК призначено "слугу" ­­­­­­­ Мар’яну Безуглу, її заступником – нардепа від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича.

"За" створення ТСК висловились 252 нардепи, "Проти" – 56, утримались – 10. Зокрема, "Слуга народу" дала 214 голосів, "Батьківщина" – 9, "За майбутнє", – 11, "Довіра" – 12. Голосували проти "Європейська солідарність", "Голос" та частина "ОПЗЖ".

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