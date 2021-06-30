330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"

Під кінець червня Володимир Зеленський зробив заяву, яка фактично стала його добровільним зізнанням у брехні.

Брехні, яку президент та його вертикаль майже рік відстоювали перед суспільством. Принижуючи і звинувачуючи мало не в держзраді тих, хто цю брехню викривав.

Йдеться про операцію із затримання російських найманців, серед яких були бійці так званої "ПВК Вагнер", причетні, зокрема, до збиття українських літаків на Донбасі. У кінці липня 2020 року "вагнерівців" затримали в Білорусі.

За даними джерел УП, бойовики мали потрапити в пастку – вилетіти з Мінська спеціально підготовленим літаком, який потім посадили би на території України, а злочинців – затримали би. Однак операція зірвалась. Це сталось після наради в Офісі президента. Причиною зриву могло бути те, що інформацію про плани спецслужб "злили".

Офіційний Київ весь час вперто заперечував, що спецоперація взагалі існувала, і називав це російською пропагандою.

Передбачувано, щирими не були і керманичи Росії та Білорусі – кожен розповідав лише зручну для себе частину правди.

У червні 2021 Зеленський ніби поміж слів сказав: операція таки була. Але, мовляв, не українська.

"Українська правда" пригадує, що говорили про "вагнерівців" керівники України, Білорусі та Росії, як коментували їхнє затримання та дії одне одного.

У кінці читайте також короткий підсумок офіційних версій всіх 3 держав.

29 липня. У Білорусі затримані "вагнерівці"

🇧🇾 Державні білоруські ЗМІ

"Була отримана інформація про прибуття на нашу територію понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом в стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги".

🇧🇾 Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі

"Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже, виправдовуючись, кажуть, що мало не ми їх самі сюди завезли. Ясно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри".

фото: TASS

31 липня, 2 дні після зриву операції

🇷🇺 Костянтин Затулін, перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками

"Цю ситуацію можна вважати скоріше провокацією з боку тих, хто хоче погіршити відносини Росії і Білорусі. Лукашенко наговорив досить, щоб у Росії всерйоз задумалися про його неадекватність."

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30 липня, 1 день після зриву операції

🇺🇦 Офіс президента України

"Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів.

Уся світова спільнота вкрай негативно ставиться до злочинів проти миру та безпеки людства, тому дії вказаних осіб мають бути ретельно та належним чином розслідувані, а винні – покарані".

31 липня, 2 день після зриву операції

🇺🇦 Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України

"Очевидно, мова йде про якусь операцію спецслужб, очевидно, Російської Федерації. Звертаюся до дружнього білоруського народу із закликом з усією серйозністю поставитися до цієї провокації".

4 серпня, 6 днів після зриву операції

🇧🇾 Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі

"Ми маємо свою країну, країна має закони. Кому як не нашим рідним братам-росіянам і керівництву не знати ці закони?

Ми – рідні люди. Білоруси, українці, росіяни, поляки, євреї – ми завжди жили тут у мирі. Не підкидайте тут ядерної зброї, не підривайте обстановку, бо буде палати так, що до Владивостока буде важко".

🇷🇺 Марія Захарова, офіційний представник МЗС Росії

"Що стосується затриманих в Білорусі російських громадян, вина яких нічим не доведена, і того спектаклю, який навколо цього влаштували, то ми їх в образу не дамо, і в Мінську це прекрасно знають".

5 серпня, 7 днів після зриву операції. Білорусь вже кілька днів як отримала український запит на екстрадицію "вагнерівців". Зеленський звільнив начальника ГУР

🇺🇦 Володимир Зеленський, президент України

"Сподіваюся, що підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами".

🇧🇾 Пресслужба Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі

"Правоохоронні органи будуть співпрацювати з цього питання в рамках підписаних з Росією і Україною міжнародних угод".

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8 серпня, 10 днів після зриву операції. Версію про причетність України кілька днів тому "злили" в російські ЗМІ

🇷🇺 Дмитро Мезенцев, посол Росії в Білорусі

"Представлені переконливі факти, що підтверджують, що з третьої країни готувалася провокація, націлена на ускладнення відносин Росії і Білорусі".

14 серпня, 16 днів після зриву операції. Білорусь віддає "вагнерівців" Росії

🇺🇦 Офіс президента України

"Безумовно, Республіка Білорусь – незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного й зваженого рішення".

ФОТО: ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

15 серпня, 17 днів після зриву операції

🇺🇦 Володимир Зеленський, президент України

"Наслідки цього рішення будуть трагічними. Ми розуміємо, що "вагнерівці" все одно повернуться до свого звичного заняття – розповсюдження війни. Дай боже, щоб білоруській владі не довелося й на своїй території отримати ще один палаючий, знекровлений Донбас, створити який всі ці "вагнерівці" дуже добре вміють.

Проте й самі "вагнерівці", і будь-хто інший, чий бізнес за їхньою власною характеристикою – смерть, повинні розуміти: все одно доведеться відповідати. Перед законом чи вже одразу перед Богом – покаже час. Уникнути відповідальності ніхто не зможе".

🇺🇦 Євген Єнін, Заступник міністра закордонних справ України

"Ми з самого початку не виключали, що лідер Білорусі буде розігрувати це питання і використовувати його у якості розмінної карти з Російською Федерацією. Тепер ми побачили, що він зробив вибір на користь російської сторони".

18 серпня, 20 днів після зриву операції. Українські ЗМІ, зокрема, "Українська правда", повідомляють про зірвану спецоперацію

🇺🇦 Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони, призначений вже після провалу спецоперації

"Лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих "наївних" бойовиків могли обманом затягнути до Мінська.

Найбільш імовірно, що російська сторона готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ завчасно. Цю тему підтримують російські агенти інформаційного впливу в Україні, закріплюючи вигідну Росії версію подій.

З другого боку, напередодні виборів українські політичні сили чи корупційно-бізнесові клани вирішили використати ситуацію задля критики влади і запускають на базі російського фейку свої додаткові інформаційні хвилі".

🇺🇦 Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України

"Уся медійна частина даної історії почалася з російського сайту КП ("Комсомольская правда" – УП). Історію цю без перевірки і з радістю почали швидко качати певні ресурси у нас.

Перш за все, ресурси, які так чи інакше орієнтувалися на "зливи" Бурби (звільнений після спецоперації начальник ГУР – УП). По суті, цілком можна говорити про те, що на території України чужу медіа-провокацію догравала скривджена людина з інформаційними можливостями.

Очевидно, що все це медійне "зло" придумане росіянами і мета була посварити нас з усіма. Упор зроблений виключно на медійну компоненту і на лошкову самосвідомість частини нашого суспільства".

19 серпня, 21 день після зриву операції

🇺🇦 Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України

"Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія. І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій.

Можна припустити, що деякі внутрішні сили також вирішили використати цю дезінформаційну кампанію проти України у власних цілях напередодні виборів.

А можливо, комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня, і за цей час ми не втратили у бойових діях жодного українського воїна".

фото: офіс президента

🇺🇦 Служба безпеки України

"Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні "вкиди" мають на меті нанесення шкоди Україні".

🇺🇦 Василь Бурба, на момент операції – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, після зриву – звільнений

"Все це строго секретна інформація, і вона ніколи не стає публічно відкритою. А тому вибудовувати конспірологічні теорії, повністю копіюючи їх з газетних "розслідувань", придуманих і реалізованих, російськими спецтехнологами, неприпустимо".

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20 серпня, 22 дні після зриву операції

🇺🇦 Володимир Зеленський, президент України

"Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували "Комсомольську правду" (здається, російську), зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який "злив" якоїсь там операції.

Навіщо ви ставите таке провокаційне питання? Навіщо зараз ви президенту України кажете, що операція планувалася?"

27 серпня, 29 днів після зриву операції

🇷🇺 Володимир Путін, президент Росії

"Операція це українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо. Деякі учасники цього процесу або спостерігачі, люди добре поінформовані, вони навіть не приховують тепер це.

Їх затягли на територію Білорусі та представили в якості можливої ​​ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності".

фото: Tass

12 вересня, 45 днів після зриву операції

🇺🇦 Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України

"Мені особисто не відомо, що така спецоперація готувалася. Але відразу, як тільки інформація потрапила в ЗМІ, у ДБР вже було кримінальне провадження зареєстровано, і вже слідство ведеться – відразу ж, не очікуючи, без жодного хайпу".

19 вересня, 52 дні після зриву операції. Опозиційні партії у Верховній Раді вимагають створення тимчасової слідчої комісії стосовно зірваної спецоперації

🇺🇦 Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України

"Це детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця. Взято декілька фактів з реальності, додано художні вигадки – і створилася масштабна історія, яка дійсно вражає.

Це прикрий випадок, коли політики, представники медіа, бажаючи отримати хто "лайки" у фейсбуці, хто – політичні дивіденди, використовують пропаганду проти України і, на жаль, беруть у ній участь".

8 жовтня, 71 день після зриву операції

🇺🇦 Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради України

"Нехай розбирається слідство. Якщо це неправда, то ці звинувачення повинні бути зняті зі спецслужб і в принципі з країни. А якщо був якийсь фактаж, то він має бути доведений до кінця, а винні мають понести відповідальність у повному обсязі".

30 грудня, 154 дні після зриву операції

🇺🇦 Петро Порошенко, народний депутат і колишній президент України, вперше підтверджує факт операції:

"Наприкінці 2018 року тодішній верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції.

Я дуже наполегливо раджу, створити тимчасову слідчу комісію, дуже наполегливо раджу допитати всіх учасників процесу і відсторонити негайно тих, хто може впливати на об’єктивність, незалежність і чесність розслідування".

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13 березня, 227 днів після зриву операції. Команда Bellingcat працює в Києві над зйомками власного розслідування. Офіс президента просив МІ-6 завадити виходу фільму

🇺🇦 Давид Арахамія, голова політради і фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України

"Ми створюємо ТСК. Вона не про "вагнерівців", але ситуація з "вагнерівцями" входить і має бути розглянута в першу чергу в цій ТСК".

16 березня, 230 днів після зриву операції, Зеленський її визнав

🇺🇦 Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України

"Сам факт проведення або непроведення операцій такого роду є державною таємницею. Будь-яка особа, яка говорить, що операція була або яка говорить, що операції не було, здійснює діяння, яке за своїми ознаками порушує вказаний закон України. Це кримінальний злочин.

Я до сих пір не знаю, була ця операція чи ні. Все, що я можу сказати – інформаційна версія, яку нам вкинули, не витримує ніякої критики, ні елементарної логічної перевірки, ні фактологічної перевірки".

24 червня, 330 днів після зриву операції

🇺🇦 Володимир Зеленський, президент України

"Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ця ситуація, ідея цієї операції була інших країн, точно не України і те, що Україну максимально затягували в це питання – це правда.

Те, що цього не відбулось, проводячи паралелі із тим, що було в Білорусі (йдеться про затримання опозиційного блогера Романа Протасевича, заради якого посадили літак – УП) , я вважаю, що це слава Богу".

Коротко: що весь цей час говорила влада 3 держав Україна (до "зізнання" Зеленського). "Вагнерівці" в Білорусі були провокацією росіян. Версія про українську спецоперацію – теж провокація росіян. Всі, хто з цим не згодні, – або російські агенти, або опозиція, що розхитує країну перед місцевими виборами. А українська влада обов’язково покарає "вагнерівців"! (Щоправда, як – незрозуміло) Росія. "Вагнерівці" ні в чому не винуваті. А українські та американські спецслужби витягнули їх у Білорусь, щоб розхитати там обстановку перед виборами і посварити держави між собою. Русские своих не бросают! Білорусь. "Вагнерівців" послали росіяни, щоб дестабілізувати ситуацію перед "виборами" президента разом із місцевою опозицією. Але міцна рука Олександра Лукашенка вчасно зупинила ці брудні плани!

Соня Лукашова