Новинський про купівлю каналу "Наш": Все вирішиться за тиждень-два

Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що в найближчі тиждень-два закінчаться переговори, і тоді стане зрозуміло, буде він купувати телеканал "Наш" чи ні.

Джерело: Новинський в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Переговори щодо придбання телеканалу "Наш" тривають, вони можуть закінчитися позитивно, можуть закінчитися негативно.

Я думаю, що трошки залишилося потерпіти там, 2 тижні-тиждень – і воно все закінчиться, і я про це вийду і скажу публічно".

Деталі: На питання, навіщо йому канал, Новинський заявив, що коли він почав діалог про купівлю, то для південного сходу було одне джерело інформації – NewsOne, 112 – "і інформацію давали таку, трошки в пропагандистському стилі". А він хоче, "щоб була журналістика, а не пропаганда".

За його словами, переговори тривають довго, тому що кожен з їх учасників "має свою точку зору", і вони шукають компроміс.

Новинський зазначив, що офіційної оцінки каналу не робили, але він "приблизно розуміє цифри" і озвучить їх, тільки якщо угода відбудеться.

Він також додав, що ні з ким іншим переговорів про купівлю каналів не веде.

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