Новинський про купівлю каналу "Наш": Все вирішиться за тиждень-два
Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що в найближчі тиждень-два закінчаться переговори, і тоді стане зрозуміло, буде він купувати телеканал "Наш" чи ні.
Джерело: Новинський в інтерв'ю "Українській правді"
Пряма мова: "Переговори щодо придбання телеканалу "Наш" тривають, вони можуть закінчитися позитивно, можуть закінчитися негативно.
Я думаю, що трошки залишилося потерпіти там, 2 тижні-тиждень – і воно все закінчиться, і я про це вийду і скажу публічно".
Деталі: На питання, навіщо йому канал, Новинський заявив, що коли він почав діалог про купівлю, то для південного сходу було одне джерело інформації – NewsOne, 112 – "і інформацію давали таку, трошки в пропагандистському стилі". А він хоче, "щоб була журналістика, а не пропаганда".
За його словами, переговори тривають довго, тому що кожен з їх учасників "має свою точку зору", і вони шукають компроміс.
Новинський зазначив, що офіційної оцінки каналу не робили, але він "приблизно розуміє цифри" і озвучить їх, тільки якщо угода відбудеться.
Він також додав, що ні з ким іншим переговорів про купівлю каналів не веде.
Передісторія:
- У квітні 2021 року журналісти видання "Українська правда" повідомили про намір Новинського купити телеканал "Наш", але він публічно це не коментував, лише заперечував, що його фінансує. Згодом Новинський підтвердив, що веде переговори про купівлю телеканалу "Наш" у колишнього депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва.
- Новинський – олігарх, один із найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова і 8-й у списку найбагатших українців у цьогорічному рейтингу журналу Forbes.
- Минулого року його статки оцінили в 810 мільйонів доларів, а цього року – у 1,4 мільярда доларів.