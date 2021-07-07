Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новинський про купівлю каналу "Наш": Все вирішиться за тиждень-два

Середа, 7 липня 2021, 12:14
Новинський про купівлю каналу Наш: Все вирішиться за тиждень-два
Фото УП

Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що в найближчі тиждень-два закінчаться переговори, і тоді стане зрозуміло, буде він купувати телеканал "Наш" чи ні.

Джерело: Новинський в інтерв'ю "Українській правді"                                                              

Пряма мова: "Переговори щодо придбання телеканалу "Наш" тривають, вони можуть закінчитися позитивно, можуть закінчитися негативно.

Я думаю, що трошки залишилося потерпіти там, 2 тижні-тиждень – і воно все закінчиться, і я про це вийду і скажу публічно".

Деталі: На питання, навіщо йому канал, Новинський заявив, що коли він почав діалог про купівлю, то для південного сходу було одне джерело інформації – NewsOne, 112 – "і інформацію давали таку, трошки в пропагандистському стилі". А він хоче, "щоб була журналістика, а не пропаганда".

За його словами, переговори тривають довго, тому що кожен з їх учасників "має свою точку зору", і вони шукають компроміс.

Новинський зазначив, що офіційної оцінки каналу не робили, але він "приблизно розуміє цифри" і озвучить їх, тільки якщо угода відбудеться.

Він також додав, що ні з ким іншим переговорів про купівлю каналів не веде.

Передісторія:

  • У квітні 2021 року журналісти видання "Українська правда" повідомили про намір Новинського купити телеканал "Наш", але він публічно це не коментував, лише заперечував, що його фінансує. Згодом Новинський підтвердив, що веде переговори про купівлю телеканалу "Наш" у колишнього депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва.
  • Новинський – олігарх, один із найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова і 8-й у списку найбагатших українців у цьогорічному рейтингу журналу Forbes.
  • Минулого року його статки оцінили в 810 мільйонів доларів, а цього року – у 1,4 мільярда доларів.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: НовинськийМураєвтелебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Новинський
Суд арештував частки Новинського у 72 компаніях
Держгеонадр забрала у компанії Новинського ліцензії на два родовища
Суд арештував приховані активи Новинського на 10,5 мільярда: сховав 230 об'єктів нерухомості
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: