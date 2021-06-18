Новинський підтвердив, що хоче купити канал "Наш"

Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський підтвердив, що веде переговори про купівлю телеканалу "Наш" у колишнього депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва.

Джерело: програма "Схеми" (проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший").

Пряма мова Новинського: "Розмови такі йдуть давно, вже більше, напевно, ніж рік, про те, щоб можна було якимось чином брати участь в акціонерному капіталі цього телеканалу. Але поки ще результатів немає".

Деталі: Новинський додав, що, як тільки купівля відбудеться, то всі про це дізнаються, бо він робитиме "це публічно" і не "не буде приховувати ніколи".

Бізнесмен підкреслив, що у нього "структура власності вся публічна, вся відкрита".

Що було раніше: "Схеми" зафіксували, що Новинський 27 травня непублічно відвідував Офіс президента.

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