Новинський підтвердив, що хоче купити канал "Наш"
Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський підтвердив, що веде переговори про купівлю телеканалу "Наш" у колишнього депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва.
Джерело: програма "Схеми" (проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший").
Пряма мова Новинського: "Розмови такі йдуть давно, вже більше, напевно, ніж рік, про те, щоб можна було якимось чином брати участь в акціонерному капіталі цього телеканалу. Але поки ще результатів немає".
Деталі: Новинський додав, що, як тільки купівля відбудеться, то всі про це дізнаються, бо він робитиме "це публічно" і не "не буде приховувати ніколи".
Бізнесмен підкреслив, що у нього "структура власності вся публічна, вся відкрита".
Що було раніше: "Схеми" зафіксували, що Новинський 27 травня непублічно відвідував Офіс президента.
Передісторія:
- У квітні 2021 року журналісти видання "Українська правда" повідомили про намір Новинського купити телеканал "Наш", але він публічно це не коментував, лише заперечував, що його фінансує.
- Новинський – олігарх, один із найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова і 8-й у списку найбагатших українців у цьогорічному рейтингу журналу Forbes.
- Минулого року його статки оцінили в 810 мільйонів доларів, а цього року – у 1,4 мільярда доларів.