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Дружина Єсипенка пікетувала під Офісом президента

Середа, 7 липня 2021, 17:12

Дружина арештованого окупантами в Криму фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка Катерина 7 липня провела одиночний пікет під Офісом президента і заявила, що на неї у відомстві не реагували.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: Жінка заявила, що простояла з портретом чоловіка під будівлею Офісу 1,5 години, але до неї так ніхто і не вийшов.

Єсипенко заявила, що продовжить писати в ОПУ, доки не доб’ється зустрічі. Вона хоче, аби президент Володимир Зеленський називав прізвище Єсипенка на усіх міжнародних майданчиках.

Що було раніше: 6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд у Сімферополі" продовжив на пів року термін арешту Єсипенку.

Передісторія:

  • 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала Єсипенка, який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
  • Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки полковника Кравчука.
  • 24 березня стало відомо, що співробітники ФСБ два дні катували Єсипенка струмом. Таким чином ФСБ змусила Єсипенка дати свідчення і озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим. В інтерв'ю Єсипенко каже, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію "КримРеалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.
  • Також співробітники ФСБ незаконно відібрали слину Єсипенка для проведення біологічної експертизи.

Теми: Кримполітв'язніОфіс президента


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