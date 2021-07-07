Дружина Єсипенка пікетувала під Офісом президента

Дружина арештованого окупантами в Криму фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка Катерина 7 липня провела одиночний пікет під Офісом президента і заявила, що на неї у відомстві не реагували.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: Жінка заявила, що простояла з портретом чоловіка під будівлею Офісу 1,5 години, але до неї так ніхто і не вийшов.

Єсипенко заявила, що продовжить писати в ОПУ, доки не доб’ється зустрічі. Вона хоче, аби президент Володимир Зеленський називав прізвище Єсипенка на усіх міжнародних майданчиках.

Що було раніше: 6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд у Сімферополі" продовжив на пів року термін арешту Єсипенку.

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