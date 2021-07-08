“Шансів вижити немає”: від обвалу будинку в Маямі загинули 54 людини, зникли 86
Четвер, 8 липня 2021, 02:40
Кількість жертв внаслідок обвалу 12-поверхового будинку в Серфсайді (штат Флорида) зросла до 54.
Джерело: The New York Times, АР
Деталі: Помічник начальника рятувальної служби Маямі Рей Джадалла зауважив, що "виходячи з фактів, шансів вижити (тим, хто під завалами, - ред.) немає".
Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів тіла ще 8 людей, відтак кількість загиблих зросла до 54 осіб.
Крім того, безвісти зниклими вважають 86 людей.
Глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава зазначила: "Ми всі просили Бога про диво. Тому рішення про перехід від порятунку до відновлювальних робіт є надзвичайно складним".
Передісторія:
- 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
- Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.
- Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.
- Пошуково-рятувальні групи в Серфсайді (штат Флорида) на місці обвалення будівлі у вівторок виявили ще чотири тіла, відтак кількість жертв зросла до 36.