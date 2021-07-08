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“Шансів вижити немає”: від обвалу будинку в Маямі загинули 54 людини, зникли 86

Четвер, 8 липня 2021, 02:40

Кількість жертв внаслідок обвалу 12-поверхового будинку в Серфсайді (штат Флорида) зросла до 54.

Джерело: The New York Times, АР

Деталі: Помічник начальника рятувальної служби Маямі Рей Джадалла зауважив, що "виходячи з фактів, шансів вижити (тим, хто під завалами, - ред.) немає".

Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів тіла ще 8 людей, відтак кількість загиблих зросла до 54 осіб.

Крім того, безвісти зниклими вважають 86 людей.

Глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава зазначила: "Ми всі просили Бога про диво. Тому рішення про перехід від порятунку до відновлювальних робіт є надзвичайно складним".

Передісторія:

  • 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
  • Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
  • Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.
  • Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.
  • Пошуково-рятувальні групи в Серфсайді (штат Флорида) на місці обвалення будівлі у вівторок виявили ще чотири тіла, відтак кількість жертв зросла до 36.

Теми: СШАнадзвичайна подія


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