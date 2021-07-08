“Шансів вижити немає”: від обвалу будинку в Маямі загинули 54 людини, зникли 86

Кількість жертв внаслідок обвалу 12-поверхового будинку в Серфсайді (штат Флорида) зросла до 54.

Джерело: The New York Times, АР

Деталі: Помічник начальника рятувальної служби Маямі Рей Джадалла зауважив, що "виходячи з фактів, шансів вижити (тим, хто під завалами, - ред.) немає".

Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів тіла ще 8 людей, відтак кількість загиблих зросла до 54 осіб.

Крім того, безвісти зниклими вважають 86 людей.

Глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава зазначила: "Ми всі просили Бога про диво. Тому рішення про перехід від порятунку до відновлювальних робіт є надзвичайно складним".

Рятувальники заявляють, що шансів знайти під завалами тих, хто вижив, нема, відтак припиняють пошуки.

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