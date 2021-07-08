У Чорне море прямує транспортно-десантний корабель ВМС США
Четвер, 8 липня 2021, 09:28
Транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma прямує до Чорного моря.
Джерело: Шостий флот ВМС США у Twitter
Дослівно: "USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит на північ до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО. Сила для миру".
Деталі: USNS Yuma належить до типу високошвидкісних транспортних суден класу Spearhead, які призначені для оперативного перекидання військ, вантажів та військової техніки.
Довжина USNS Yuma становить 103 метри, ширина – 28,5 метра, він може взяти на борт понад 300 військових.
Передісторія:
- В кінці червня в Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО.
- В Міноборони України повідомляли, що нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років.
- 6 липня навчання Sea Breeze-2021 перейшли в активну фазу – кораблі України, США та інших країн-партнерів продовжують тренування у міжнародних водах Чорного моря.
Українська правда