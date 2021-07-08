У Чорне море прямує транспортно-десантний корабель ВМС США

Транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma прямує до Чорного моря.

Джерело: Шостий флот ВМС США у Twitter

Дослівно: "USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит на північ до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО. Сила для миру".

Деталі: USNS Yuma належить до типу високошвидкісних транспортних суден класу Spearhead, які призначені для оперативного перекидання військ, вантажів та військової техніки.

Довжина USNS Yuma становить 103 метри, ширина – 28,5 метра, він може взяти на борт понад 300 військових.

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