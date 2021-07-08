Суд у справі Медведчука тривав весь день – рішення озвучать вранці

Печерський районний суд Києва повідомить своє рішення щодо продовження домашнього арешту підозрюваному у державній зраді голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку 9 липня вранці.

Джерело: трансляція засідання

Деталі: Засідання тривало із 9 ранку з перервами. Після 22 години суддя оголосив, що йде в нарадчу кімнату, а рішення оголосить 9 липня о 8:30.

Пряма мова Вовка: "Суд іде у нарадчу кімнату. Оголошення рішення буде близько 8 години ранку, о 8.30".

Більше деталей: Під час засідання сторона захисту подавала кілька клопотань, зокрема щодо відводу одного з прокурорів та слідчого судді Сергія Вовка. Адвокати також просили перерву у три години, щоб їх клієнт пообідав.

Окрім того, представники Медведчука просили перенести продовження розгляду клопотання на 9 липня у зв'язку із закінченням робочого дня. Засідання тривало із 9 ранку, проте із перервами.

Адвокати кажуть, що за місяць прокурори досі не надали переліку осіб, з якими Медведчуку не можна спілкуватися.

Сторона обвинувачення просила продовжити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці, тобто до 9 вересня. Захист же просив скасувати будь-який запобіжний захід.

Медведчук вважає справу проти нього переслідуванням опозиції.

Що передувало: Печерський районний суд Києва продовжив до 6 місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в державній зраді кума Путіна голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука та його соратника нардепа Тараса Козака.

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