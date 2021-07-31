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В Афганістані тривають бої за місто Герат

Субота, 31 липня 2021, 01:22
В Афганістані тривають бої за місто Герат

Між бойовиками "Талібану" та урядовими військами Афганістану тривають бої у передмісті міста Герат, центру однойменної провінції.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Угруповання стверджує, що його бойовики увійшли до провінційної столиці, але афганська влада в Кабулі це заперечує. За її твердженням, наступ талібів був відбитий.

Речник Міністерства внутрішніх справ країни Мірвайс Станекзай повідомив увечері 30 липня, що райони Енджель і Ґозара, які прилягають до міста Герат, контролюються урядовими військами, а передмістя столиці провінції "зачищене від "Талібану".

"Їхні (талібів – ред.) втрати дуже великі. Наразі Ґозара та Енджель під нашим контролем. Обидва райони близько до міста Герат, вони розташовані на самому в’їзді до міста", – сказав Станекзай.

Речник міністерства оборони Фавад Аман повідомив, що співробітники безпекових та силових служб відбили атаки "Талібану" на Герат, Кандагар, Гельменд і Тахар.

"Талікан, столиця провінції Тахар, також очищений від "Талібану". У передмісті Кандагару афганські силовики перейшли в наступ. Дасть Бог, ситуація поліпшиться", – заявив Аман.

За повідомленням афганського уряду, йому вдалося відбити наступ талібів на Герат за допомогою авіаударів. Один із чиновників на умовах анонімності повідомив, що операцію сповільнила наявність цивільних у регіоні.

Тим часом Місія допомоги ООН в Афгаінстані повідомила, що внаслідок нападу на комплекс ООН у Гераті 30 липня загинув один охоронець.

За повідомленням, нападники стріляли зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів, попри те, що вхід до комплексу був чітко позначений як об’єкт ООН.

Речниця Державного департаменту США Джаліна Портер засудила напад на комплекс.

"Ми й надалі закликаємо до негайного припинення насильства, що триває в Афганістані", – заявила Портер журналістам у Вашингтоні.

Нагадаємо:

  • Сполучені Штати і Євросуюз у спільному комюніке закликали сторони зменшити насильство та захистити цивільне населення Афганістану.
  • Уряд Афганістану на тлі нового наступу сил "Талібану" запровадив комендантську годину практично на всій підконтрольній йому території.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанбойові дії
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