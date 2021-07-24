США і ЄС закликали "Талібан" припинити військовий наступ в Афганістані

Сполучені Штати і Євросуюз у спільному комюніке закликали сторони зменшити насильство та захистити цивільне населення Афганістану.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Народ Афганістану занадто довго страждав від конфліктів. Ми глибоко стурбовані високим рівнем насильства, воєнним наступом "Талібану" та кількістю повідомлень про серйозні порушення прав людини та інші порушення у громадах, які найбільше постраждали від збройного конфлікту по всій країні".

"Ми закликаємо "Талібан" припинити військовий наступ, а Ісламську Республіку і "Талібан" долучитися до мирного процесу".

Деталі: У заяві також закликали "Талібан" зменшити насильство, виконувати свої зобов'язання захищати інфраструктуру Афганістану, захищати цивільних осіб та співпрацювати в галузі гуманітарної допомоги.

Крім того, "Талібан" закликали дозволити і полегшити, без попередніх умов та відповідно до міжнародного гуманітарного права, доступ для доставки гуманітарної допомоги в райони, які знаходяться під його контролем.

Передісторія:

Дата 1 травня була узгоджена в минулому році талібами і офіційними особами США: 29 лютого у Штати підписали з "Талібаном" мирну угоду, метою якої було повністю вивести американські війська з країни. Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скорочують свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб. Решта військ виходять з країни за 14 місяців. Також свої війська повинні вивести союзники США по НАТО.

13 квітня 2021 року президент США Джо Байден вирішив продовжити виведення військ з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це 20-та річниця терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан. 29-30 квітня США та НАТО офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану. Згодом дату закінчення виведення військ перенесли на 31 серпня.

Нагадаємо: Міністерство внутрішніх справ Афганістану звинуватило екстремістське угруповання "Талібан" у вбивстві щонайменше 100 цивільних "без будь-якої причини" у південній провінції Кандагар поблизу кордону з Пакистаном.