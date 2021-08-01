Військові продовжили надзвичайний стан у М'янмі на 2 роки

Військові, що захопили владу у М'янмі, продовжили режим надзвичайного стану на 2 роки і оголосили головнокомандувача збройними силами тимчасовим прем'єр-міністром країни.

Джерело: Deutsche Welle з посилання на телезвернення лідера хунти, що захопила у країні владу, головнокомандувача ЗС генерала Мін Аун Хлайна 1 серпня

Деталі: Режим надзвичайного стану діятиме до серпня 2023 року.

За словами Хлайна, нові загальні вибори відбудуться тільки в другій половині 2023 року.

При цьому він пообіцяв, що "вибори гарантовано відбудуться за участю кількох партій".

Також хунта поширила окрему заяву про створення "тимчасового уряду" і призначення Мін Аун Хлайна прем'єр-міністром країни.

Повідомляється, що 1 серпня в М'янмі пройшли невеликі демонстрації – зокрема, в місті Калай на півночі країни протестувальники тримали банер з написом "Сила для революції", а у промисловому мегаполісі Янгон противники хунти провели ходу зі смолоскипами.

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