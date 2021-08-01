Військові продовжили надзвичайний стан у М'янмі на 2 роки
Військові, що захопили владу у М'янмі, продовжили режим надзвичайного стану на 2 роки і оголосили головнокомандувача збройними силами тимчасовим прем'єр-міністром країни.
Джерело: Deutsche Welle з посилання на телезвернення лідера хунти, що захопила у країні владу, головнокомандувача ЗС генерала Мін Аун Хлайна 1 серпня
Деталі: Режим надзвичайного стану діятиме до серпня 2023 року.
За словами Хлайна, нові загальні вибори відбудуться тільки в другій половині 2023 року.
При цьому він пообіцяв, що "вибори гарантовано відбудуться за участю кількох партій".
Також хунта поширила окрему заяву про створення "тимчасового уряду" і призначення Мін Аун Хлайна прем'єр-міністром країни.
Повідомляється, що 1 серпня в М'янмі пройшли невеликі демонстрації – зокрема, в місті Калай на півночі країни протестувальники тримали банер з написом "Сила для революції", а у промисловому мегаполісі Янгон противники хунти провели ходу зі смолоскипами.
Передісторія:
- 1 лютого військові захопили владу у М’янмі та затримали Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів" у листопаді минулого року, на яких перемогла партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати.
- Після перевороту владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлайну.
- У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір.
- 28 квітня у країні почалися бойові дії, коли повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом.
- Станом на кінець червня понад 880 осіб вбили під час придушення хунтою інакомислення.