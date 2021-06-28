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Майже 900 осіб вбили у М'янмі після лютневого перевороту

Понеділок, 28 червня 2021, 06:35
Майже 900 осіб вбили у М'янмі після лютневого перевороту

Після лютневого перевороту у М’янмі, що повалив уряд Аунг Сан Су Чжі, понад 880 осіб вбили в ході придушення хунтою інакомислення.

Джерело: AFP з посиланням на дані місцевої групи моніторингу та Міжнародну кризову групу (ICG)

Деталі: Зазначається, що в деяких районах місцеві жителі - часто використовуючи мисливські рушниці або зброю, виготовлену на імпровізованих фабриках в джунглях - сформували "сили оборони", щоб дати відсіч.

У відповідь військові використовували гелікоптери та артилерію, зокрема проти угруповань на північному заході штату Чин і вздовж східного кордону з Таїландом.

ICG зазначає, що зіткнення відбулися в районах, де не було конфліктів протягом десятиліть. За словами ICG, зіштовхнувшись зі збройним повстанням Татмадов (збройні сили М’янми) може спрямувати свою військову міць на цивільне населення.

Передісторія:

  • Військові захопили владу у М’янмі та затримали Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів" у листопаді минулого року, на яких перемогла партія  Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати. 
  • Після перевороту владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлаїнгу.
  • У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір.
  • 28 квітня у країні почалися бойові дії, коли повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивство
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