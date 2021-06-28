Майже 900 осіб вбили у М'янмі після лютневого перевороту

Після лютневого перевороту у М’янмі, що повалив уряд Аунг Сан Су Чжі, понад 880 осіб вбили в ході придушення хунтою інакомислення.

Джерело: AFP з посиланням на дані місцевої групи моніторингу та Міжнародну кризову групу (ICG)

Деталі: Зазначається, що в деяких районах місцеві жителі - часто використовуючи мисливські рушниці або зброю, виготовлену на імпровізованих фабриках в джунглях - сформували "сили оборони", щоб дати відсіч.

У відповідь військові використовували гелікоптери та артилерію, зокрема проти угруповань на північному заході штату Чин і вздовж східного кордону з Таїландом.

ICG зазначає, що зіткнення відбулися в районах, де не було конфліктів протягом десятиліть. За словами ICG, зіштовхнувшись зі збройним повстанням Татмадов (збройні сили М’янми) може спрямувати свою військову міць на цивільне населення.

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