Кожні дві хвилини в Ірані від коронавірусу помирає одна людина

Кожні дві хвилини в Ірані від COVID-19 вмирає одна людина.

Джерело: The Guardian з посиланням на державне іранське телебачення, Reuters

Деталі: Зазначається, що Іран повідомив про нову рекордну щоденну кількість загиблих - 588 осіб.

Місяць тому повідомлялося, що одна людина помирає що три хвилини.

За повідомленням державного телебачення, кожні дві секунди у Ірані заражається одна людина.

Reuters повідомляє, що, коли влада скаржиться на погане соціальне дистанціювання, державні ЗМІ повідомляють, що в лікарнях декількох міст не вистачає ліжок для нових пацієнтів. Більшість з 31 провінції Ірану перейшли з помаранчевого рівня ризику на червоний рівень небезпеки.

Нагадаємо: 7 серпня з-поміж усіх країн найбільше COVID-хворих виявили в Ірані.