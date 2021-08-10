Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кожні дві хвилини в Ірані від коронавірусу помирає одна людина

Вівторок, 10 серпня 2021, 00:40
Кожні дві хвилини в Ірані від коронавірусу помирає одна людина

Кожні дві хвилини в Ірані від COVID-19 вмирає одна людина.

Джерело: The Guardian з посиланням на державне іранське телебачення, Reuters

Деталі: Зазначається, що Іран повідомив про нову рекордну щоденну кількість  загиблих - 588 осіб.

Місяць тому повідомлялося, що одна людина помирає що три хвилини.

За повідомленням  державного телебачення, кожні дві секунди у Ірані заражається одна людина.

Reuters повідомляє, що, коли влада скаржиться на погане соціальне дистанціювання, державні ЗМІ повідомляють, що в лікарнях декількох міст не вистачає ліжок для нових пацієнтів. Більшість з 31 провінції Ірану перейшли з помаранчевого рівня ризику на червоний рівень небезпеки.

Нагадаємо: 7 серпня з-поміж усіх країн найбільше COVID-хворих виявили в Ірані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іранкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Іран
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Катастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН
Країни Європи готуються порушити ядерну угоду з Іраном – The Guardian
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: