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Каждые две минуты в Иране от коронавируса умирает один человек

Вторник, 10 августа 2021, 00:40
Каждые две минуты в Иране от коронавируса умирает один человек

Каждые две минуты в Иране от COVID-19 умирает один человек.

Источник: The Guardian со ссылкой на государственное иранское телевидение, Reuters

Детали: Отмечается, что Иран сообщил о новом рекордном ежедневном количестве погибших - 588 человек.

Месяц назад сообщалось, что один человек умирает каждые три минуты.

По сообщению государственного телевидения, каждые две секунды в Иране заражается один человек.

Reuters сообщает, что, когда власть жалуется на плохое социальное дистанцирование, государственные СМИ сообщают, что в больницах нескольких городов не хватает коек для новых пациентов. Большинство из 31 провинции Ирана перешли с оранжевого уровня риска на красный уровень опасности.

Напомним: 7 августа из всех стран больше всего COVID-больных обнаружили в Иране.

Темы: Иранкоронавирус
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