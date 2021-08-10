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“Недоцільно”: У Німеччині хочуть згорнути безкоштовні тести на COVID-19

Вівторок, 10 серпня 2021, 02:46

Законодавці в Німеччині хочуть припинити надавати безкоштовні тести на коронавірус в жовтні.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на  проєкт пропозиції, розглянутій виданнями RND

Деталі: Видання повідомило, що пропозиція надійшла з канцелярії канцлера. Її обговорять 10 серпня.

У проєкті пропозиції зазначається, що "оскільки тим часом усім громадянам було запропоновано можливість отримати вакцину, державі і, отже, платникам податків більше недоцільно брати на себе витрати на всі тести".

Згідно RND, точна дата ще не визначена, і деяких людей звільнять від оплати - наприклад, тих, хто не може вакцинуватися за станом здоров’я.

Пропозиція слідує за коментарями високопоставлених офіційних осіб, таких як міністр охорони здоров'я Йенс Спан, який сказав, що хотів би, щоб нещеплені люди платили за свої тести до середини жовтня. Зазначається, що це відбувається тому, що Німеччина шукає способи збільшити темпи вакцинації і уникнути четвертої хвилі, підживлюваної "Дельтою".

Нагадаємо: Наприкінці липня глава адміністрації канцелярії Ангели Меркель Хельге Браун попередив, що у разі зростання числа випадків коронавірусу можуть знадобитися обмеження для нещеплених людей.

Теми: коронавірусНімеччина


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