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"Нецелесообразно": В Германии хотят свернуть бесплатные тесты на COVID-19

Вторник, 10 августа 2021, 02:46
Нецелесообразно: В Германии хотят свернуть бесплатные тесты на COVID-19

Законодатели в Германии хотят прекратить предоставлять бесплатные тесты на коронавирус в октябре.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на проект предложения, рассматриваемого изданиями RND

Детали: Издание сообщило, что предложение поступило из канцелярии канцлера. Его обсудят 10 августа.

В проекте предложения отмечается, что "поскольку в это время всем гражданам было предложено возможность получить вакцину, государству и, следовательно, налогоплательщикам больше нецелесообразно брать на себя расходы на все тесты".

Согласно RND, точная дата еще не определена, и некоторых людей освободят от оплаты - например, тех, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья.

Предложение следует за комментариями высокопоставленных официальных лиц, таких как министр здравоохранения Йенс Спан, который сказал, что хотел бы, чтобы непривитые люди платили за свои тесты к середине октября. Отмечается, что это происходит потому, что Германия ищет способы увеличить темпы вакцинации и избежать четвертой волны, подпитываемой "Дельтой".

Напомним: В конце июля глава администрации канцелярии Ангелы Меркель Хельге Браун предупредил, что в случае роста числа случаев коронавируса могут понадобиться ограничения для непривитых людей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусГермания
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