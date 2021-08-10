COVID-19: Найбільше нових хворих в США та Ірані
Вівторок, 10 серпня 2021, 05:46
За добу 8 серпня у світі 522 885 людей захворіли на COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США - 102 375 інфікувань, в Ірані - 40 808, в Індії - 27 429.
Крім того в Британії – 25 161 випадок, у Туреччині – 23 731.
Україна з трьома сотнями випадків – на 78 місці у світі між Болівією та Австралією. У Європі Україна 19-та.
8 034 людини у світі за добу померли. Україна за цим показником на 75 місці у світі і на 11 в Європі.
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Нагадаємо: 8 серпня в Україні зафіксовано ще 300 випадків коронавірусної хвороби, госпіталізація знадобилася 400 зараженим, 5 осіб померли.
Українська правда