COVID-19: Найбільше нових хворих в США та Ірані

За добу 8 серпня у світі 522 885 людей захворіли на COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США - 102 375 інфікувань, в Ірані - 40 808, в Індії - 27 429.

Крім того в Британії – 25 161 випадок, у Туреччині – 23 731.

Україна з трьома сотнями випадків – на 78 місці у світі між Болівією та Австралією. У Європі Україна 19-та.

8 034 людини у світі за добу померли. Україна за цим показником на 75 місці у світі і на 11 в Європі.

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Нагадаємо: 8 серпня в Україні зафіксовано ще 300 випадків коронавірусної хвороби, госпіталізація знадобилася 400 зараженим, 5 осіб померли.