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COVID-19: Больше всего новых больных в США и Иране

Вторник, 10 августа 2021, 05:46
COVID-19: Больше всего новых больных в США и Иране

За сутки 8 августа во мире 522 885 человек заболели COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 102 375 заражений, в Иране - 40 808, в Индии - 27 429.

Кроме того, в Великобритании - 25 161 случай, в Турции - 23 731.

 

Украина с тремя сотнями случаев - на 78 месте в мире между Боливией и Австралией. В Европе Украина 19-оя.

8034 человека в мире за сутки умерли. Украина по этому показателю на 75 месте в мире и на 11 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 8 августа в Украине зафиксировано еще 300 случаев коронавирусной болезни, госпитализация понадобилась 400 зараженным, 5 человек умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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