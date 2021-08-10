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У серпні винищувачі НАТО в Балтійському морі супроводжували 11 літаків РФ

Вівторок, 10 серпня 2021, 06:44

2-8 серпня винищувачі  повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії  тричі супроводжували  в міжнародному повітряному просторі військові літаки РФ в Балтійському морі – загалом мова йде про 11 літаків.

Джерело: Міноборони Литви

Дослівно: "2-8 серпня. Винищувачі, що виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі ідентифікували  і супроводжували  в міжнародному повітряному просторі військові літаки Російської Федерації (РФ) в Балтійському морі".

Деталі: Зокрема 3 серпня винищувачі НАТО ідентифікували шість російських  літаків, 5 серпня – 5.

Нагадаємо: Наприкінці липня іспанські винищувачі Eurofighter і італійські F-35 були підняті з баз в Естонії та Литві для перехоплення російських військових літаків над Балтійським морем.

Теми: РосіяНАТОЛитва


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