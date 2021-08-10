В августе истребители НАТО в Балтийском море сопровождали 11 самолетов РФ

2-8 августа истребители воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии трижды сопровождали в международном воздушном пространстве военные самолеты РФ в Балтийском море - в общем речь идет о 11 самолетах.

Источник: Минобороны Литвы



Дословно: "2-8 августа. Истребители, выполняющих функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, трижды идентифицировали и сопровождали в международном воздушном пространстве военные самолеты Российской Федерации (РФ) в Балтийском море ".

Детали: В частности 3 августа истребители НАТО идентифицировали шесть российских самолетов, 5 августа - 5.

Напомним: В конце июля испанских истребителя Eurofighter и итальянские F-35 были подняты с баз в Эстонии и Литве для перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем.