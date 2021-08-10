Рада адвокатів рекомендує членам ВРП скласти повноваження

Рада адвокатів України закликає членів Вищої ради правосуддя подати у відставку.

Джерело: Національна асоціація адвокатів України

Деталі: Вказано, що 9 серпня Рада адвокатів України провела екстрене засідання, на якому було ухвалено відповідне рішення.

На думку адвокатів, має місце обмеження незалежності членів ВРП законом 1635-ІХ.

При цьому вказано, що це рішення має рекомендаційний характер.

Дослівно: "Обговоривши встановлені законом 1635-ІХ нові дискримінаційні вимоги до членів ВРП, враховуючи відсутність конституційних основ для формування Етичної ради з переважним правом голосу міжнародних експертів, а також обмеження незалежності членів ВРП при прийнятті ними рішень у межах наданих їм повноважень, РАУ прийняла рішення рекомендувати членам ВРП розглянути можливість скласти повноваження в зв’язку з неможливістю здійснювати діяльність в умовах зміненого законодавства".

Що передувало: Вища рада правосуддя зупинила розподіл між членами ради дисциплінарних скарг, а також скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

Низка громадських організацій закликали членів Вищої ради правосуддя подати у відставку, щоб не витрачати кошти платників податків.