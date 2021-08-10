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Совет адвокатов рекомендует членам ВСП сложить полномочия

Вторник, 10 августа 2021, 08:56

Совет адвокатов Украины призывает членов Высшего совета правосудия подать в отставку.

Источник: Национальная ассоциация адвокатов Украины

Детали: Указано, что 9 августа Совет адвокатов Украины провела экстренное заседание, на котором было принято соответствующее решение. По мнению адвокатов, имеет место ограничение независимости членов ВСП законом 1635-их.

При этом указано, что это решение носит рекомендательный характер.

Дословно: "Обсудив установленные законом 1635-ІХ новые дискриминационные требования к членам ВСП, учитывая отсутствие конституционных основ для формирования Этического совета с преимущественным правом голоса международных экспертов, а также ограничения независимости членов ВСП при принятии ими решений в пределах предоставленных им полномочий, САУ принял решение рекомендовать членам ВСП рассмотреть возможность сложить полномочия в связи с невозможностью осуществлять деятельность в условиях измененного законодательства".

Что предшествовало: Высший совет правосудия остановил распределение между членами совета дисциплинарных жалоб, а также жалоб на решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.

Ряд общественных организаций призвали членов Высшего совета правосудия подать в отставку, чтобы не тратить средства налогоплательщиков

Украинская правда
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