COVID-вакцинація: в Україні повністю імунізовані понад 56 тисяч людей

За добу 9 серпня в Україні вакцинували проти COVID-19 140 008 людей: одну дозу отримали 83 697 осіб, повністю імунізовані – 56 311 українців.

Джерело: пресслужба МОЗ у Facebook

Деталі: Протягом доби працювали 879 мобільних бригад, 2 646 пунктів щеплення та 310 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу – 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 457 958 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 6 678 726 щеплень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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