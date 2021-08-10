COVID-вакцинация: в Украине полностью иммунизированы более 56 тысяч человек

За сутки 9 августа в Украине вакцинировали против COVID-19 140 008 человек: одну дозу получили 83 697 человек, полностью иммунизированы – 56 311 украинцев.

Источник: пресс-служба Минздрава в Facebook

Детали: В течение суток работали 879 мобильных бригад, 2 646 пунктов и 310 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 6 678 726 прививок.

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