Київ – лідер з COVID-вакцинації: уже зробили понад 1 млн щеплень

Столиця лідирує за темпом вакцинації проти COVID-19 – з початку кампанії у Києві зробили 1 007 513 щеплень.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника

Пряма мова Поворозника: "Київ – беззаперечний лідер вакцинації в країні. На сьогодні у столиці

першу дозу вже отримали понад 634 600 людей, другу – більше 372 900 містян. Ми прикладаємо максимум зусиль, аби охопити вакцинацією якомога більше людей".

Деталі: За словами чиновника, усі вакцинальні центри забезпечені вакцинами.

Наразі у Києві доступні 2 вакцини для першої дози – CoronaVac/Sinovac Biotech та Moderna (mRNA-1273), та 3 для ревакцинації – AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Передісторія: