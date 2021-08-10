Київ – лідер з COVID-вакцинації: уже зробили понад 1 млн щеплень
Столиця лідирує за темпом вакцинації проти COVID-19 – з початку кампанії у Києві зробили 1 007 513 щеплень.
Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника
Пряма мова Поворозника: "Київ – беззаперечний лідер вакцинації в країні. На сьогодні у столиці
першу дозу вже отримали понад 634 600 людей, другу – більше 372 900 містян. Ми прикладаємо максимум зусиль, аби охопити вакцинацією якомога більше людей".
Деталі: За словами чиновника, усі вакцинальні центри забезпечені вакцинами.
Наразі у Києві доступні 2 вакцини для першої дози – CoronaVac/Sinovac Biotech та Moderna (mRNA-1273), та 3 для ревакцинації – AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech.
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Передісторія:
- У столиці працюють 22 центри масової вакцинації: один у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних.
- Також вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу – 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 457 958 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 678 726 щеплень.