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Київ – лідер з COVID-вакцинації: уже зробили понад 1 млн щеплень

Вівторок, 10 серпня 2021, 10:06
Київ – лідер з COVID-вакцинації: уже зробили понад 1 млн щеплень
Фото КМДА

Столиця лідирує за темпом вакцинації проти COVID-19 – з початку кампанії у Києві зробили  1 007 513 щеплень.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника

Пряма мова Поворозника: "Київ – беззаперечний лідер вакцинації в країні. На сьогодні у столиці
першу дозу вже отримали понад 634 600 людей, другу – більше 372 900 містян. Ми прикладаємо максимум зусиль, аби охопити вакцинацією якомога більше людей".

Деталі: За словами чиновника, усі вакцинальні центри забезпечені вакцинами.

Наразі у Києві доступні 2 вакцини для першої дози – CoronaVac/Sinovac Biotech та Moderna (mRNA-1273), та 3 для ревакцинації – AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Передісторія:

  • У столиці працюють 22 центри масової вакцинації: один у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних.
  • Також вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.
  • Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу – 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 457 958 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 678 726 щеплень.

Українська правда

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Теми: Київвакцинаціякоронавірус
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