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Киев – лидер по вакцинации от COVID: уже сделали более 1 миллиона прививок

Вторник, 10 августа 2021, 10:06
Киев – лидер по вакцинации от COVID: уже сделали более 1 миллиона прививок
Фото КГГА

Столица лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 – с начала кампании в Киеве сделали 1 007 513 прививок.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника

Прямая речь Поворозника: "Киев – безоговорочный лидер по вакцинации в стране. На сегодня в столице первую дозу уже получили более 634 600 человек, вторую – более 372 900 горожан. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы охватить вакцинацией как можно больше людей".

Детали: По словам чиновника, все прививочные центры обеспечены вакцинами.

Сейчас в Киеве доступны 2 вакцины для первой дозы – CoronaVac/Sinovac Biotech и Moderna (mRNA-1273), и 3 для ревакцинации – AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Предыстория:

  • В столице работают 22 центра массовой вакцинации: один в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальном центре в каждом районе, которые работают на выходных.
  • Также вакцинироваться можно в прививочных кабинетах в медучреждениях здравоохранения первичной звена.
  • В Украине с начала прививочной кампании привито 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 678 726 прививок.

Украинская правда

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Темы: Киеввакцинациякоронавирус
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