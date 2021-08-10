Киев – лидер по вакцинации от COVID: уже сделали более 1 миллиона прививок

Столица лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 – с начала кампании в Киеве сделали 1 007 513 прививок.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника

Прямая речь Поворозника: "Киев – безоговорочный лидер по вакцинации в стране. На сегодня в столице первую дозу уже получили более 634 600 человек, вторую – более 372 900 горожан. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы охватить вакцинацией как можно больше людей".

Детали: По словам чиновника, все прививочные центры обеспечены вакцинами.

Сейчас в Киеве доступны 2 вакцины для первой дозы – CoronaVac/Sinovac Biotech и Moderna (mRNA-1273), и 3 для ревакцинации – AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech.

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