Наступ талібів: за три дні в Афганістані загинули десятки дітей

В Афганістані у запеклих боях між талібами та урядовими силами загинули щонайменше 27 дітей за три дні.

Джерело: BBC з посиланням на ООН

Пряма мова представниці ЮНІСЕФ Афганістану Саманти Морт: "Довго Афганістан був одним з найгірших місць на Землі для дітей, але за останні тижні та за останні 72 години все стало набагато гірше".

Деталі: Згідно з заявою ЮНІСЕФ, жорстокість щодо дітей "зростає з кожним днем", вони гинуть і отримують поранення від перехресного вогню і через заміновані дороги.

27 дітей загинули у трьох провінціях – Кандагар, Хост та Пактія. Поранення у цих районах, за даними ЮНІСЕФ, отримали 136 дітей.

Наразі багато дітей сплять на вулиці, покинувши свої домівки.

ЮНІСЕФ закликав усі сторони конфлікту забезпечити захист дітей.

Загалом у конфлікті за останній місяць загинули понад тисяча мирних жителів.

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