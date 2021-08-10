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Наступ талібів: за три дні в Афганістані загинули десятки дітей

Вівторок, 10 серпня 2021, 10:59
Фото UNICEF Afghanistan

В Афганістані у запеклих боях між талібами та урядовими силами загинули щонайменше 27 дітей за три дні.

Джерело: BBC з посиланням на ООН

Пряма мова представниці ЮНІСЕФ Афганістану Саманти Морт: "Довго Афганістан був одним з найгірших місць на Землі для дітей, але за останні тижні та за останні 72 години все стало набагато гірше".

Деталі: Згідно з заявою ЮНІСЕФ, жорстокість щодо дітей "зростає з кожним днем", вони гинуть і отримують поранення від перехресного вогню і через заміновані дороги.

27 дітей загинули у трьох провінціях – Кандагар, Хост та Пактія. Поранення у цих районах, за даними ЮНІСЕФ, отримали 136 дітей.

Наразі багато дітей сплять на вулиці, покинувши свої домівки.

ЮНІСЕФ закликав усі сторони конфлікту забезпечити захист дітей.

Загалом у конфлікті за останній місяць загинули понад тисяча мирних жителів.

Передісторія:

  • Насильство посилилося в усьому Афганістані, коли після 20-річного перебування країну залишили війська США.
  • Після цього таліби пішли у наступ. Вони швидко захопили велику частину сільської місцевості, а за останні кілька днів захопили шість нових міст – столиць регіонів.
  • Американські війська остаточно залишать Афганістан до кінця літа. Залишиться лише невеликий контингент, який охоронятиме посольство США і аеропорт в Кабулі.
  • Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США стурбовані ситуацією в Афганістані, але місцеві сили безпеки в змозі самостійно впоратися з бойовиками.
  • Він додав, що Вашингтон продовжує надавати підтримку афганській владі, в тому числі завдаючи авіаударів по позиціях бойовиків.

Теми: Афганістандіти


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