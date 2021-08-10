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Наступление талибов: за три дня в Афганистане погибли десятки детей

Вторник, 10 августа 2021, 10:59
Наступление талибов: за три дня в Афганистане погибли десятки детей
Фото UNICEF Afghanistan

В Афганистане в ожесточенных боях между талибами и правительственными силами погибли по меньшей мере 27 детей за три дня.

Источник: BBC со ссылкой на ООН

Прямая речь представительницы ЮНИСЕФ Афганистана Саманты Морт: "Долго Афганистан был одним из худших мест на Земле для детей, но за последние недели и за последние 72 часа все стало намного хуже".

Детали: Согласно заявлению ЮНИСЕФ, жестокость в отношении детей "растет с каждым днем", они погибают и получают ранения от перекрестного огня и из-за заминированных дорог.

27 детей погибли в трех провинциях – Кандагар, Хост и Пактия. Ранения в этих районах, по данным ЮНИСЕФ, получили 136 детей.

Сейчас многие дети спят на улице, покинув свои дома.

ЮНИСЕФ призвал все стороны конфликта обеспечить защиту детей.

Всего в конфликте за последний месяц погибли более тысячи мирных жителей.

Предыстория:

  • Насилие усилилось во всем Афганистане, когда после 20-летнего пребывания страну покинули войска США.
  • После этого талибы пошли в наступление. Они быстро захватили большую часть сельской местности, а за последние несколько дней захватили шесть новых городов – столиц регионов.
  • Американские войска окончательно покинут Афганистан до конца лета. Останется только небольшой контингент, который будет охранять посольство США и аэропорт в Кабуле.
  • Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США обеспокоены ситуацией в Афганистане, но местные силы безопасности в состоянии самостоятельно справиться с боевиками.
  • Он добавил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку афганским властям, в том числе нанося авиаудары по позициям боевиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистандети
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