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Українці майже однаково не довіряють росЗМІ, чиновникам, Верховній Раді та судам

Вівторок, 10 серпня 2021, 11:34

Найбільше українці не довіряють ЗМІ Росії, українським чиновникам, Верховній Раді та судовій системі, найбільше довіру серед українських громадян мають Збройні Сили, волонтери та церква. 

Джерело: опитування Центру Разумкова

Деталі: Зокрема, не довіряють російським ЗМІ 79% українців – це найбільший показник недовіри. Трохи менше, 76%, опитаних не довіряють державному апарату тобто чиновникам. Також 75% українців висловили недовіру Верховній Раді, 74% – судовій системі, 72% – уряду та політичним партіям. 

Прокуратурі та приватним банкам не довіряють 71% громадян. Також майже однаковий рівень недовіри зафіксували до Національного антикорупційного бюро (70%), Національного агентства з питань запобігання корупції (70%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (69%) та Вищому антикорупційному суду (68%).

Податківцям та митникам не довіряють 65%. Така ж частка громадян висловила недовіру місцевим судам. 

Конституційному Суду та Верховному Суду не довіряють 63%. Національному банку не довіряють 60%. 

Президенту не довіряють 58% українців. Із силового блоку найменше не довіряють Службі безпеки – 50%. Трохи більше українців не довіряють Раді національної безпеки і оборони – 51% та Національній поліції – 53%. 

Найбільше довіру серед державних та суспільних інститутів в українців викликають Збройні Сили – 68%. Волонтерським організаціям довіряють 64% українців, майже так само довіряють Церкві. 

Державній службі з надзвичайних ситуацій висловили довіру 61% громадян. Окрім того, 57% опитаних довіряють голові населеного пункту, де вони проживають. Рівень довіри до прикордонників, Нацгвардії та добровольчих батальйонів майже однаковий – від 53,5% до 55%. 

Дослідження проведене з 29 липня по 4 серпня  2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.  

Загалом було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентативна, похибка не перевищує 2,3%. 

Довідково: Аналогічне опитування Центру Разумкова проведене у вересні 2019 року також засвідчило, що найбільше українці не довіряють російським ЗМІ та судам. 

Українська правда
Теми: опитуваннясоціологія


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