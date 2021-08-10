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Українці майже однаково не довіряють росЗМІ, чиновникам, Верховній Раді та судам

Вівторок, 10 серпня 2021, 11:34
Українці майже однаково не довіряють росЗМІ, чиновникам, Верховній Раді та судам

Найбільше українці не довіряють ЗМІ Росії, українським чиновникам, Верховній Раді та судовій системі, найбільше довіру серед українських громадян мають Збройні Сили, волонтери та церква. 

Джерело: опитування Центру Разумкова

Деталі: Зокрема, не довіряють російським ЗМІ 79% українців – це найбільший показник недовіри. Трохи менше, 76%, опитаних не довіряють державному апарату тобто чиновникам. Також 75% українців висловили недовіру Верховній Раді, 74% – судовій системі, 72% – уряду та політичним партіям. 

Прокуратурі та приватним банкам не довіряють 71% громадян. Також майже однаковий рівень недовіри зафіксували до Національного антикорупційного бюро (70%), Національного агентства з питань запобігання корупції (70%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (69%) та Вищому антикорупційному суду (68%).

Податківцям та митникам не довіряють 65%. Така ж частка громадян висловила недовіру місцевим судам. 

Конституційному Суду та Верховному Суду не довіряють 63%. Національному банку не довіряють 60%. 

Президенту не довіряють 58% українців. Із силового блоку найменше не довіряють Службі безпеки – 50%. Трохи більше українців не довіряють Раді національної безпеки і оборони – 51% та Національній поліції – 53%. 

Найбільше довіру серед державних та суспільних інститутів в українців викликають Збройні Сили – 68%. Волонтерським організаціям довіряють 64% українців, майже так само довіряють Церкві. 

Державній службі з надзвичайних ситуацій висловили довіру 61% громадян. Окрім того, 57% опитаних довіряють голові населеного пункту, де вони проживають. Рівень довіри до прикордонників, Нацгвардії та добровольчих батальйонів майже однаковий – від 53,5% до 55%. 

Дослідження проведене з 29 липня по 4 серпня  2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.  

Загалом було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентативна, похибка не перевищує 2,3%. 

Довідково: Аналогічне опитування Центру Разумкова проведене у вересні 2019 року також засвідчило, що найбільше українці не довіряють російським ЗМІ та судам. 

Українська правда

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Теми: опитуваннясоціологія
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