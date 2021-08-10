Украинцы почти одинаково не доверяют россСМИ, чиновникам, Верховной Раде и судам

Больше всего украинцы не доверяют СМИ России, украинским чиновникам, Верховной Раде и судебной системе, самое больше доверие среди украинских граждан имеют Вооруженные Силы, волонтеры и церковь.

Источник: опрос Центра Разумкова

Детали: В частности, не доверяют российским СМИ 79% украинцев – это наибольший показатель недоверия. Чуть меньше, 76%, опрошенных не доверяют государственном аппарату то есть чиновникам. Также 75% украинцев выразили недоверии Верховной Раде, 74% – судебной системе, 72% – правительству и политическим партиям.

Прокуратуре и частным банкам не доверяют 71% граждан. Также почти одинаковый уровень недоверия зафиксировали к Национальному антикоррупционного бюро (70%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (70%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (69%) и Высшему антикоррупционному суду (68%).

Налоговикам и таможенникам не доверяют 65%. Такая же доля граждан высказала недоверие местным судам.

Конституционному Суду и Верховному Суду не доверяют 63%. Национальному банку не доверяют 60%.

Президенту не доверяют 58% украинцев. С силового блока меньше всего не доверяют Службе безопасности – 50%. Чуть больше украинский не доверяют Совету национальной безопасности и обороны – 51% и Национальной полиции – 53%.

Больше всего доверие среди государственных и общественных институтов в украинском вызывают Вооруженные Силы – 68%. Волонтерским организациям доверяют 64% украинцев, почти так же доверяют Церкви.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям выразили доверие 61% граждан. Кроме того, 57% опрошенных доверяют главе населенного пункта, где они проживают. Уровень доверия к пограничникам, Нацгвардии и добровольческим батальонам почти одинаков – от 53,5% до 55%.

Исследование проведено с 29 июля по 4 августа 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна, погрешность не превышает 2,3%.

Справка: Аналогичный опрос Центра Разумкова проведен в сентябре 2019 также показал, что больше всего украинцы не доверяют российским СМИ и судам.