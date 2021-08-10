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З'явився новий рейтинг партій: найкращі шанси зберігають 4 політсили

Вівторок, 10 серпня 2021, 11:35
З'явився новий рейтинг партій: найкращі шанси зберігають 4 політсили

Якби найближчим часом мали місце вибори до парламенту, найкращі шанси туди потрапити зберігають 4 політичні сили.

Джерело: дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 

Деталі: Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 17% усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За партію "Європейська солідарність"  готові віддати свій голос відповідно 11% і 17% опитаних, за партію "Опозиційна платформа ˗ За життя" – відповідно 11%  і 16%, ВО "Батьківщина"  ˗  відповідно 8% і 11%.

Партію "Сила і честь" підтримують відповідно 4% і 6%, ВО "Свобода"   ˗ відповідно 2% і 3%,   партію "Українська стратегія Гройсмана" ˗ відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка ˗ відповідно 2% і 3%, "Партію Шарія" ˗ відповідно 1% і 2%.

 
 

За партію "Громадянська позиція" виступають відповідно 1% і 1,5%, партію "УДАР Віталія Кличка" підтримують 1% і 1%, партію "Голос" ˗ відповідно 1% і 1%, партію "За майбутнє" ˗ відповідно 1% і 1%, партію "Опозиційний блок" ˗ відповідно 0,5% і 1%,  партію "Наш край" ˗ відповідно 0,5% і 0,5%, партію "Пропозиція" ˗ відповідно 0,4% і 0,3%.

Додатково: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня  2021 року. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів соціологи опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда

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Теми: соціологіяВерховна Рада
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