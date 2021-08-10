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Появился новый рейтинг партий: лучшие шансы сохраняют 4 политсилы

Вторник, 10 августа 2021, 11:35
Появился новый рейтинг партий: лучшие шансы сохраняют 4 политсилы

Если бы в ближайшее время имели место выборы в парламент, наилучшие шансы туда попасть сохраняют 4 политические силы.

Источник: исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа

Детали: Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 17% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 11% и 17% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа ˗ за жизнь" - соответственно 11% и 16%, ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 8% и 11%.

Партию "Сила и честь" поддерживают соответственно 4% и 6%, ВО "Свобода" ˗ соответственно 2% и 3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" ˗ соответственно 2% и 3%, Радикальная партия Олега Ляшко ˗ соответственно 2% и 3 %, "Партию Шария" ˗ соответственно 1% и 2%.

 
 

За партию "Гражданская позиция" выступают соответственно 1% и 1,5%, партию "УДАР Виталия Кличко" поддерживают 1% и 1%, партию "Голос" ˗ соответственно 1% и 1%, партию "За майбутнє" ˗ соответственно 1% и 1%, партию "Оппозиционный блок" ˗ соответственно 0,5% и 1%, партию "Наш край" ˗ соответственно 0,5% и 0,5%, партию "Пропозиція" ˗ соответственно 0,4% и 0,3 %.

Дополнительно: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов социологи опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда

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Темы: социологияВерховная Рада
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