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Найкращий баланс довіри й недовіри у Разумкова, найгірший у Медведчука

Вівторок, 10 серпня 2021, 12:30

Найбільше довіри серед політиків в українців мають президент Володимир Зеленський та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Джерело: центр Разумкова за результатами опитування, проведеного з 29 липня по 4 серпня   

Деталі: До всіх політиків та державних посадовців, чиє прізвище було представлене в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру. 

Дещо частіше порівняно з іншими довіра висловлюється Володимиру Зеленському (йому довіряють 33% опитаних, однак не довіряють 61%) і Дмитру Разумкову (відповідно 32% і 49%).

Найчастіше респонденти висловлюють недовіру Віктору Медведчуку (78%, тоді як довіряють йому 12%), Петру Порошенку (відповідно 75,5% і 18%), Вадиму Рабіновичу (відповідно 74% і 14%), Арсену Авакову (відповідно 73% і 15%), Юрію Бойку (відповідно 73% і 18%), Юлії Тимошенко (відповідно 72% і 20%)

Найкращий баланс довіри й недовіри – у Разумкова (-16,6) та Зеленського (-28,4).

Також гарний цей показник у нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського (-27,9), але його не знає ледь не половина опитаних (48,8%). До призначення міністром 16 липня він очолював парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності.

Найгірший баланс довіри у нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука (-65,6), слідом за ним ідуть його соратник Вадим Рабінович (-59,6), прем'єр Денис Шмигаль (-58,5), колишній президент Петро Порошенко і колишній голова МВС Арсен Аваков (по -57,9).

 

Довідка: Соціологи Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та ОРДЛО методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяопитуванняЗеленськийРазумков ДмитроМедведчук
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