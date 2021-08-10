Наилучший баланс доверия и недоверия у Разумкова, наихудший у Медведчука

Больше всего доверия среди политиков у украинцев имеют президент Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Источник: Центр Разумкова по результатам опроса, проведенного с 29 июля по 4 августа

Детали: Ко всем политикам и государственным чиновникам, чья фамилия была представлена в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие.

Несколько чаще по сравнению с другими доверие выражается Владимиру Зеленскому (ему доверяют 33% опрошенных, однако не доверяют 61%) и Дмитрию Разумкову (соответственно 32% и 49%).

Чаще всего респонденты выражают недоверие Виктору Медведчуку (78%, тогда как доверяют ему 12%), Петру Порошенко (соответственно 75,5% и 18%), Вадиму Рабиновичу (соответственно 74% и 14%), Арсену Авакову (соответственно 73% и 15%), Юрию Бойко (соответственно 73% и 18%), Юлии Тимошенко (соответственно 72% и 20%)

Самый лучший баланс доверия и недоверия – у Разумкова (-16,6) и Зеленского (-28,4).

Также хорош этот показатель у нового министра внутренних дел Дениса Монастырского (-27,9), но его не знает едва ли не половина опрошенных (48,8%). До назначения министров 16 июля он возглавлял парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Наихудший баланс доверия у нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука (-65,6), за ним идут его соратник Вадим Рабинович (-59,6), премьер Денис Шмыгаль (-58,5), бывший президент Петр Порошенко и бывший глава МВД Арсен Аваков (по -57,9).

Справка: Социологи Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.