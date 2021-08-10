COVID у Києві: одужань у 5 разів більше, ніж нових хворих

За добу 9 серпня у столиці зареєстрували 167 нових хворих на коронавірус, дві людини померли, водночас подолали вірус 897 хворих.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "167 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Дві людини померли. Одужали минулої доби 897 людей".

Деталі: Серед нових хворих 99 жінок віком від 18 до 84 років, 64 чоловіки віком від 18 до 100 років, 2 дівчинки 6 місяців та 16 років і 2 хлопчики 5 та 17 років.

34 людини госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (37), у Подільському (30) та у Святошинському (26) районах.

Станом на 10 серпня у столиці вже 220 374 підтверджених випадки коронавірусу, померли 5 247 хворих, подолали вірус 212 165 мешканців столиці.

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