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COVID в Киеве: выздоровлений в 5 раз больше, чем новых больных

Вторник, 10 августа 2021, 13:46
COVID в Киеве: выздоровлений в 5 раз больше, чем новых больных
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За сутки 9 августа в столице зарегистрировали 167 новых больных коронавирусом, два человека умерли, вместе с тем преодолели вирус 897 больных.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "167 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Два человека умерли. Выздоровели за прошедшие сутки 897 человек".

Детали: Среди новых больных 99 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 64 мужчины в возрасте от 18 до 100 лет, 2 девочки 6 месяцев и 16 лет и 2 мальчика 5 и 17 лет.

34 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (37), в Подольском (30) и в Святошинском (26) районах.

По состоянию на 10 августа в столице уже 220 374 подтвержденных случая коронавируса, умерли 5 247 больных, преодолели вирус 212 165 жителей столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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