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Одеському художньому музею пропонують дати ім'я Ройтбурда

Вівторок, 10 серпня 2021, 15:12

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко просить присвоїти Одеському художньому музею ім’я художника Олександра Ройтбурда, який керував цим музеєм до смерті.

Джерело: блог Гончаренка на "Українській правді

Пряма мова: "Сьогодні направив депутатське звернення до голови Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького щодо розгляду питання про присвоєння Одеському художньому музею імені Олександра Ройтбурда".

 

Деталі: За словами Гончаренка, за Ройтбурда "музей ожив" – і тепер мав би називатися іменем "Пана Ройтбурда".

Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею наприкінці 2017 року. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року тодішній голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов підписав із художником контракт на 5 років.

Довідка: Український художник Олександр Ройтбурд помер 8 серпня 2021 року, йому було 59 років. Він довгий час хворів, мав ускладнення після коронавірусної хвороби.

Ройтбурд був керівником Одеського художнього музею із 2018 року. Від жовтня 2020 року він також був депутатом Одеської обласної ради від партії "Європейська Солідарність".

Знати більше: IN MEMORIAM: помер художник Олександр Ройтбурд

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: культураОдеса
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