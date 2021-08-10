Одесскому художественному музею предлагают дать имя Ройтбурда

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко просит присвоить Одесскому художественному музею имя художника Александра Ройтбурда, который руководил этим музеем до смерти.

Источник: блог Гончаренко на "Украинской правде"

Прямая речь: "Сегодня направил депутатское обращение к главе Одесской облгосадминистрации Сергею Гриневецкому относительно рассмотрения вопроса о присвоении Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда".

Детали: По словам Гончаренко, при Ройтбурде "музей ожил" – и теперь должен называться именем "Господина Ройтбурда".

Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея в конце 2017 года. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года тогдашний глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал с художником контракт на 5 лет.

Справка: Украинский художник Александр Ройтбурд умер 8 августа 2021 года, ему было 59 лет. Он долгое время болел, имел осложнения после коронавирусной болезни.

Ройтбурд был руководителем Одесского художественного музея с 2018 года. С октября 2020 года он также был депутатом Одесского областного совета от партии "Европейская Солидарность".

Знать больше: IN MEMORIAM: умер художник Александр Ройтбурд