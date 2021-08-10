Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальний дрифт у центрі Києва: в машинах були Alyona Alyona і гонщик-чемпіон

Вівторок, 10 серпня 2021, 15:43
Скандальний дрифт у центрі Києва: в машинах були Alyona Alyona і гонщик-чемпіон
Фото: Instargam RedbullUA

Компанія Red Bull UA опублікувала фото та відео зі скандальних зйомок на Софійській площі: в машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук. 

Джерело: Red Bull в Instagram 

Деталі: Окрім того, за кермом начебто перебував один із найвідоміших зірок дрифтингу – Конор Шанахан. Ірландський спортсмен начебто спеціально для зйомок приїхав до Києва. 

Реперка Alyona Alyona
Реперка Alyona Alyona
Знімок екрану: Red Bull UA
 
Знімок екрану: Red Bull UA

"Українська правда" очікує коментар від компанії щодо наявності дозволів на зйомки. 

Олександр Гринчак
Олександр Гринчук
Фото: Redbull.com

Що передувало: За словами міської влади Києва, невідомі без дозволу міської влади дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони на Софійській площі та знімали це все на відео. Міська влада вже звернулась до поліції щодо розслідування інциденту. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
У Києві проведуть одноденні курси з національного спротиву
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: