Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Скандальний дрифт у центрі Києва: в машинах були Alyona Alyona і гонщик-чемпіон

Вівторок, 10 серпня 2021, 15:43
Фото: Instargam RedbullUA

Компанія Red Bull UA опублікувала фото та відео зі скандальних зйомок на Софійській площі: в машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук. 

Джерело: Red Bull в Instagram 

Деталі: Окрім того, за кермом начебто перебував один із найвідоміших зірок дрифтингу – Конор Шанахан. Ірландський спортсмен начебто спеціально для зйомок приїхав до Києва. 

Реперка Alyona Alyona
Реперка Alyona Alyona
Знімок екрану: Red Bull UA
 
Знімок екрану: Red Bull UA

"Українська правда" очікує коментар від компанії щодо наявності дозволів на зйомки. 

Олександр Гринчак
Олександр Гринчук
Фото: Redbull.com

Що передувало: За словами міської влади Києва, невідомі без дозволу міської влади дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони на Софійській площі та знімали це все на відео. Міська влада вже звернулась до поліції щодо розслідування інциденту. 

Українська правда
Теми: Київ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, оновленоДрифт на Софійській: прокуратура вилучила автомобілі

Alyona Alyona: Нам сказали, що знімають відео до Дня Незалежності

Новини 10 серпня: дрифт на Софійській площі, функціонери на Олімпіаді

Лукашенко обіцяє відповідь на санкції США, Канади та Британії

Ще один український футбольний клуб залишає єврокубки

оновленоМессі йде у французький клуб, вже прибув до Парижа

Усі новини...
Київ
"Уявіть таке у Ватикані": Ткаченко хоче штрафу за дрифт біля Софії Київської
COVID у Києві: одужань у 5 разів більше, ніж нових хворих
Дрифтували на Софійській площі: міська влада звернулась до поліції
Останні новини
23:02
"Ми зробимо усе, щоб відновити теплі стосунки": Red Bull просить вибачення у киян
22:44
Коаліція в Польщі розвалюється через звільнення віцепрем’єра
22:28
"Шахтар" пробився до плей-офф раунду Ліги Чемпіонів
22:16
фото, оновленоДрифт на Софійській: прокуратура вилучила автомобілі
21:57
Новини економіки: ціни на автогаз, програма "5-7-9", Фірташ і надра
21:42
Alyona Alyona: Нам сказали, що знімають відео до Дня Незалежності
21:28
фотоФонд держмайна здасть в оренду частину замку в Кам'янці-Подільському
21:12
Новини 10 серпня: дрифт на Софійській площі, функціонери на Олімпіаді
20:53
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
20:39
Лукашенко обіцяє відповідь на санкції США, Канади та Британії
Усі новини...