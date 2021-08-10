Скандальний дрифт у центрі Києва: в машинах були Alyona Alyona і гонщик-чемпіон

Компанія Red Bull UA опублікувала фото та відео зі скандальних зйомок на Софійській площі: в машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.

Джерело: Red Bull в Instagram

Деталі: Окрім того, за кермом начебто перебував один із найвідоміших зірок дрифтингу – Конор Шанахан. Ірландський спортсмен начебто спеціально для зйомок приїхав до Києва.

Реперка Alyona Alyona Знімок екрану: Red Bull UA

Знімок екрану: Red Bull UA

"Українська правда" очікує коментар від компанії щодо наявності дозволів на зйомки.

Олександр Гринчук Фото: Redbull.com

Що передувало: За словами міської влади Києва, невідомі без дозволу міської влади дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони на Софійській площі та знімали це все на відео. Міська влада вже звернулась до поліції щодо розслідування інциденту.