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Скандальный дрифт в центре Киева: в машинах были Alyona Alyona и гонщик-чемпион

Вторник, 10 августа 2021, 15:43
Фото: Instargam RedbullUA

Компания Red Bull UA опубликовала фото и видео из скандальных съемок на Софийской площади: в машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

Источник: Red Bull в Instagram

Детали: Кроме того, за рулем якобы находился один из самых известных звезд дрифтинга – Конор Шанахан. Ирландский спортсмен якобы специально для съемок приехал в Киев.

Реперка Alyona Alyona
Реперка Alyona Alyona
Снимок экрана

"Украинская правда" ожидает комментарий от компании о наличии разрешений на съемки.

 
Снимок экрана

Александр Гринчук
Александр Гринчук
Фото: Redbull.com

Что предшествовало: По словам городских властей Киева, неизвестные без разрешения городских властей дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны на Софийской площади и снимали это все на видео. Городские власти уже обратилась в полицию для расследования инцидента.

Украинская правда
Темы: Киев
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