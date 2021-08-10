Окупанти за добу 4 рази порушили "тишу", у ЗСУ троє поранених
Вівторок, 10 серпня 2021, 19:41
Від початку доби, 10 серпня, зафіксовано 4 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм та міномети 82-го калібру.
У напрямку Невельського ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Мар’їнки російські найманці обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів".
Деталі: Внаслідок обстрілу троє військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, вони у лікарні.
Зазначається, що ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда