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Окупанти за добу 4 рази порушили "тишу", у ЗСУ троє поранених

Вівторок, 10 серпня 2021, 19:41
фото: штаб оос

Від початку доби, 10 серпня, зафіксовано 4 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм та міномети 82-го калібру.

У напрямку Невельського ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки російські найманці обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів".

Деталі: Внаслідок обстрілу троє військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, вони у лікарні.

Зазначається, що ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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