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Оккупанты за сутки 4 раза нарушили "тишину", в ВСУ трое раненых

Вторник, 10 августа 2021, 19:41
фото: штаб оос

С начала суток, 10 августа, зафиксировано 4 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: штаб ООС                                                            

Дословно: "Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра.

В направлении Невельского враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки российские наемники обстреляли украинские позиции с противотанковых ракетных комплексов".

Детали: В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, они в больнице.        

Отмечается, что ВСУ открывали огонь.                        

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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