Оккупанты за сутки 4 раза нарушили "тишину", в ВСУ трое раненых
Вторник, 10 августа 2021, 19:41
С начала суток, 10 августа, зафиксировано 4 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра.
В направлении Невельского враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Марьинки российские наемники обстреляли украинские позиции с противотанковых ракетных комплексов".
Детали: В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, они в больнице.
Отмечается, что ВСУ открывали огонь.
Украинская правда