Ще один український футбольний клуб залишає єврокубки

"Колос" із Ковалівки завершив боротьбу у кваліфікації Ліги Конференцій. У матчі-відповідь 3 раунду відбору "Колос" по пенальті з рахунком 1:3 програв казахському "Шахтарю" з Каранганди. Основний та додатковий час гри завершився унічию 0:0. Нагадаємо, що перша гра в Ковалівці також пройшла без забитих м`ячів.

Матч-відповідь пройшов у вівторок 10 серпня в Астані.

Зазначимо, що ця гра не пройшла на стадіоні в Караганді, оскільки стадіон у цьому місті не відповідам вимогам УЄФА.

Перший тайм цієї гри пройшов за рівної боротьби. У "Колоса" був шанс вже на початку поєдинку, але Ніко Січінаві завадив пробити з кількох метрів захисник "Шахтаря". У казахської команди було пару випадів і удари повз ворота.

Дугий тайм пройшов за схожим сценарієм. У "Колоса" були небезпечні удари Дієго та Андрія Богданова, але знову повз ворота. Два додаткових екстрайми пройшли без особливих небезпечних моментів біля обох воріт і попереду була серія післяматчевих пенальті.

У серії 11-ти метрових ударів "Шахтар" був сильніше за "Колос". Голкіпер казахів взяв три удари українських футболістів, а "Шахтар" в серії пенальті переміг 3:1.

Нагадаємо, що у 2 раундів Ліги Конференцій завершила боротьбу полтавська "Ворскла", погравши за сумою двох поєдинків фінському КУПсу.