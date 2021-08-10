Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ще один український футбольний клуб залишає єврокубки

Вівторок, 10 серпня 2021, 19:55

"Колос" із Ковалівки завершив боротьбу у кваліфікації Ліги Конференцій. У матчі-відповідь 3 раунду відбору "Колос" по пенальті з рахунком 1:3 програв казахському "Шахтарю" з Каранганди. Основний та додатковий час гри завершився унічию 0:0. Нагадаємо, що перша гра в Ковалівці також пройшла без забитих м`ячів.

Матч-відповідь пройшов у вівторок 10 серпня в Астані.

Зазначимо, що ця гра не пройшла на стадіоні в Караганді, оскільки стадіон у цьому місті не відповідам вимогам УЄФА.

Перший тайм цієї гри пройшов за рівної боротьби. У "Колоса" був шанс вже на початку поєдинку, але Ніко Січінаві завадив пробити з кількох метрів захисник "Шахтаря". У казахської команди було пару випадів і удари повз ворота.

Дугий тайм пройшов за схожим сценарієм. У "Колоса" були небезпечні удари Дієго та Андрія Богданова, але знову повз ворота. Два додаткових екстрайми пройшли без особливих небезпечних моментів біля обох воріт і попереду була серія післяматчевих пенальті.

У серії 11-ти метрових ударів "Шахтар" був сильніше за "Колос". Голкіпер казахів взяв три удари українських футболістів, а "Шахтар" в серії пенальті переміг 3:1.

Нагадаємо, що у 2 раундів Ліги Конференцій завершила боротьбу полтавська "Ворскла", погравши за сумою двох поєдинків фінському КУПсу.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ми зробимо усе, щоб відновити теплі стосунки": Red Bull просить вибачення у киян

фото, оновленоДрифт на Софійській: прокуратура вилучила автомобілі

Alyona Alyona: Нам сказали, що знімають відео до Дня Незалежності

Новини 10 серпня: дрифт на Софійській площі, функціонери на Олімпіаді

Лукашенко обіцяє відповідь на санкції США, Канади та Британії

Ще один український футбольний клуб залишає єврокубки

Усі новини...
футбол
Мессі йде у французький клуб, вже прибув до Парижа
Збірну України може очолити Ребров
Мессі не стримав сліз під час прощання з "Барселоною"
Останні новини
03:44
Facebook видалив російську мережу з дезінформації щодо вакцин
02:45
Губернатор Нью-Йорку подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях
01:38
Таліби захопили контроль над стратегічним транспортним вузлом в Афганістані
00:44
Кількість загиблих в пожежах в Алжирі сягнула 42
23:53
відеоНа білоруському телебаченні показали "інтерв'ю" з дівчиною Протасевича
23:25
У Німеччині 8500 пацієнтам могли вколоти фізрозчин замість вакцини
23:02
"Ми зробимо усе, щоб відновити теплі стосунки": Red Bull просить вибачення у киян
22:44
Коаліція в Польщі розвалюється через звільнення віцепрем’єра
22:28
"Шахтар" пробився до плей-офф раунду Ліги Чемпіонів
22:16
фото, оновленоДрифт на Софійській: прокуратура вилучила автомобілі
Усі новини...