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Еще один украинский футбольный клуб покидает еврокубки

Вторник, 10 августа 2021, 19:55
Еще один украинский футбольный клуб покидает еврокубки

"Колос" из Ковалевки завершил борьбу в квалификации Лиги конференций. В ответном 3 раунде отбора "Колос" по пенальти со счетом 1: 3 проиграл казахскому "Шахтеру" из Каранганды. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью 0: 0. Напомним, что первая игра в Ковалевке также прошла без забитых мячей.

Ответный матч прошел во вторник 10 августа в Астане.

Отметим, что эта игра не прошла на стадионе в Караганде, поскольку стадион в этом городе не отвечает требованиям УЕФА.

Первый тайм этой игры прошел в равной борьбе. У "Колоса" был шанс уже в начале поединка, но Нико Сичинаве помешал пробить с нескольких метров защитник "Шахтера". У казахской команды было пару выпадов и удары мимо ворот.

Второй тайм прошел по схожему сценарию.У "Колоса" были опасные удары Диего и Андрея Богданова, но опять мимо. Два дополнительных экстра-тайма прошли без особых опасных моментов у обоих ворот и впереди была серия послематчевых пенальти.

В серии 11-метровых ударов "Шахтер" был сильнее "Колоса". Голкипер казахов взял три удара украинских футболистов, и "Шахтер" в серии пенальти победил 3:1.

Напомним, что в 2 раунде Лиги конференций завершила борьбу полтавская "Ворскла", поиграв по сумме двух поединков финскому КУПсу.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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