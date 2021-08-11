Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість загиблих в пожежах в Алжирі сягнула 42

Середа, 11 серпня 2021, 00:44
Кількість загиблих в пожежах в Алжирі сягнула 42

Через десятки лісових пожеж в Алжирі загинули 42 людини, зокрема 25 солдатів, задіяних для гасіння вогню.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Камела Бельджуда

Деталі: Бельджуд заявив, що буде розслідування, аби встановити винних у пожежах.  За його словами, "тільки злочинні руки можуть бути причиною одночасного виникнення близько 50 пожеж в кількох населених пунктах провінції".

Reuters пише, що з вечора понеділка невеликі пожежі спустошили ліси як мінімум в 16 провінціях Північної Африки.

Передісторія: Напередодні повідомлялося про загибель 4 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаАфрика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: