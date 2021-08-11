Кількість загиблих в пожежах в Алжирі сягнула 42
Середа, 11 серпня 2021, 00:44
Через десятки лісових пожеж в Алжирі загинули 42 людини, зокрема 25 солдатів, задіяних для гасіння вогню.
Джерело: Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Камела Бельджуда
Деталі: Бельджуд заявив, що буде розслідування, аби встановити винних у пожежах. За його словами, "тільки злочинні руки можуть бути причиною одночасного виникнення близько 50 пожеж в кількох населених пунктах провінції".
Reuters пише, що з вечора понеділка невеликі пожежі спустошили ліси як мінімум в 16 провінціях Північної Африки.
Передісторія: Напередодні повідомлялося про загибель 4 людей.