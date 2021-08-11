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Кількість загиблих в пожежах в Алжирі сягнула 42

Середа, 11 серпня 2021, 00:44

Через десятки лісових пожеж в Алжирі загинули 42 людини, зокрема 25 солдатів, задіяних для гасіння вогню.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Камела Бельджуда

Деталі: Бельджуд заявив, що буде розслідування, аби встановити винних у пожежах.  За його словами, "тільки злочинні руки можуть бути причиною одночасного виникнення близько 50 пожеж в кількох населених пунктах провінції".

Reuters пише, що з вечора понеділка невеликі пожежі спустошили ліси як мінімум в 16 провінціях Північної Африки.

Передісторія: Напередодні повідомлялося про загибель 4 людей.

Теми: пожежаАфрика


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