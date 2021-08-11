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Количество погибших в пожарах в Алжире достигло 42

Среда, 11 августа 2021, 00:44

Из-за десятка лесных пожаров в Алжире погибли 42 человека, в том числе 25 солдат, задействованных для тушения огня.

Источник: Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Камела Бельджуда

Детали: Бельджуд заявил, что будет расследование, чтобы установить виновных в пожарах. По его словам, "только преступные руки могут быть причиной одновременного возникновения около 50 пожаров в нескольких населенных пунктах провинции".

Reuters пишет, что с вечера понедельника небольшие пожары опустошили леса как минимум в 16 провинциях Северной Африки.

Предыстория: Накануне сообщалось о гибели 4 человек.

Темы: пожарАфрика
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