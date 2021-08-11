Таліби захопили контроль над стратегічним транспортним вузлом в Афганістані

Таліби захопили ключове афганське місто Пулі-Хумрі, отримавши контроль над стратегічним транспортним вузлом, що пов'язує Кабул з північчю і заходом.

Джерело: The Guardian

Деталі: Два чиновники в місті повідомили Guardian, що після запеклих бойових дій представники влади і служби безпеки покинули свої оселі.

Як повідомляється, представник "Талібану" в Twitter також заявив про захоплення міста, столиці провінції Баглан. Зазначається, що на зображеннях в соціальних мережах був зображений прапор "Талібану" на міських воротах і повстанці всередині міста.

Відтак Пулі-Хумрі стане восьмою з 34 столиць провінцій, захоплених жорстким ісламістським рухом менш ніж за тиждень.

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