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Таліби захопили контроль над стратегічним транспортним вузлом в Афганістані

Середа, 11 серпня 2021, 01:38
Таліби захопили контроль над стратегічним транспортним вузлом в Афганістані

Таліби захопили ключове афганське місто Пулі-Хумрі, отримавши контроль над стратегічним транспортним вузлом, що пов'язує Кабул з північчю і заходом.

Джерело: The Guardian

Деталі: Два чиновники в місті повідомили Guardian, що після запеклих бойових дій представники влади і служби безпеки покинули свої оселі.

Як повідомляється, представник "Талібану" в Twitter також заявив про захоплення міста, столиці провінції Баглан. Зазначається, що на зображеннях в соціальних мережах був зображений прапор "Талібану" на міських воротах і повстанці всередині міста.

Відтак Пулі-Хумрі стане восьмою з 34 столиць провінцій, захоплених жорстким ісламістським рухом менш ніж за тиждень.

Нагадаємо:

  • Днем раніше таліби взяли під свій контроль ще дві столиці провінцій Афганістану - Сарі-Пул та Саманган - Сарі-Пул і Айбак.
  • Окрім Айбак і Сарі-Пул, повністю контролюються талібами Зарандж, Шеберган, Завзджан. 
  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.

Теми: Афганістан
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