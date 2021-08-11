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Талибы захватили контроль над стратегическим транспортным узлом в Афганистане

Среда, 11 августа 2021, 01:38

Талибы захватили ключевой афганский город Пули-Хумри, получив контроль над стратегическим транспортным узлом, связывающим Кабул с севером и западом.

Источник: The Guardian

Детали: Два чиновника в городе сообщили Guardian, что после ожесточенных боевых действий представители власти и службы безопасности покинули свои дома.

Как сообщается, представитель "Талибана" в Twitter также заявил о захвате города, столицы провинции Баглан. Отмечается, что на изображениях в социальных сетях был изображен флаг "Талибана" на городских воротах и ​​повстанцы внутри города.

Таким образом Пули-Хумри станет восьмой из 34 столиц провинций, захваченных жестким исламистским движением менее чем за неделю.

Напомним:

  • Днем ранее талибы взяли под свой контроль еще две столицы провинций Афганистана - Сари-Пул и Саманган - Сари-Пул и Айбак.
  • Кроме Айбак и Сари-Пул, полностью контролируются талибами Зарандж, Шеберган, Завзджан.
  • Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

Темы: Афганистан
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