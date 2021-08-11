Талибы захватили контроль над стратегическим транспортным узлом в Афганистане
Среда, 11 августа 2021, 01:38
Талибы захватили ключевой афганский город Пули-Хумри, получив контроль над стратегическим транспортным узлом, связывающим Кабул с севером и западом.
Источник: The Guardian
Детали: Два чиновника в городе сообщили Guardian, что после ожесточенных боевых действий представители власти и службы безопасности покинули свои дома.
Как сообщается, представитель "Талибана" в Twitter также заявил о захвате города, столицы провинции Баглан. Отмечается, что на изображениях в социальных сетях был изображен флаг "Талибана" на городских воротах и повстанцы внутри города.
Таким образом Пули-Хумри станет восьмой из 34 столиц провинций, захваченных жестким исламистским движением менее чем за неделю.
Напомним:
- Днем ранее талибы взяли под свой контроль еще две столицы провинций Афганистана - Сари-Пул и Саманган - Сари-Пул и Айбак.
- Кроме Айбак и Сари-Пул, полностью контролируются талибами Зарандж, Шеберган, Завзджан.
- Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.