У понад 600 тисяч людей за добу виявили коронавірус

За добу 9 серпня у світі виявили 608 506 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 101 254 випадки, в Ірані - 39 139, в Індії – 36 316.

Крім того, в Бразилії – 35 245 випадків, а в Індонезії – 32 081.

Україна з 781 випадком на 64 місці у світі – між Сербією та Фінляндією. У Європі Україна на 16 місці.

10 078 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 41 місці у світі і на 6 в Європі.

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Нагадаємо: 9 серпня в Україні виявили 781 новий випадок COVID-19, 24 людини померли, госпіталізовано – 335 осіб, одужало – 1 390 осіб.