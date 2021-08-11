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У понад 600 тисяч людей за добу виявили коронавірус

Середа, 11 серпня 2021, 05:35

За добу 9 серпня у світі виявили 608 506 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 101 254 випадки, в Ірані - 39 139, в Індії – 36 316.

Крім того, в Бразилії – 35 245 випадків, а в Індонезії – 32 081.

 

Україна з 781 випадком на 64 місці у світі – між Сербією та Фінляндією. У Європі Україна на 16 місці.

10 078 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 41 місці у світі і на 6 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 9 серпня  в Україні виявили 781 новий випадок COVID-19, 24 людини померли, госпіталізовано – 335 осіб, одужало – 1 390 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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